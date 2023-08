Az elmúlt hétvégén, különösen szombaton hajnalban erős zivatarok haladtak át a Pilisi Parkerdő illetékességi területén, melynek nyomait Pest vármegye több pontján is látni lehet. Komárom-Esztergom vármegye területét is érintették viharok, például a Pilis déli oldalán, a Kesztölcről Klastrompusztára vezető út mentén is látni lehet több kidőlt fát.