Véget érhetnek a buszos utazások

A YouTube videómegosztó platformon számos videó található, melynek szereplői azt mesélik el, illetve mutatják be, hogy mit vásároltak a Primark üzletekben. Egy felkapott tartalomgyártó beszámolóját akár több ezren is megtekintik, ami nem véletlen, hisz népszerű bolthálózatról van szó, sokakat érdekel, hogy most milyen változatos a kínálat. Az utazási irodák még kínálnak 10-15 ezer forint közötti összegért olyan buszos utazásokat, melyek célja éppen a vösendorfi pláza, ahol az említett üzlet is megtalálható. Vélhetően ezeknek az utaknak a népszerűsége hamar be fog zuhanni.