Nemrég a Kisalföld.hu mérte fel, hogy melyek parkolás szempontjából a legproblémásabb városrészek Győrben, s hogy mennyire szabadultak el a garázsárak a városban. Herczeg István tatabányai sportújságíró és egyben ingatlan szakértő szerint a helyi piac nagyon hasonlatos a győrihez.

– Újvárosban nagyon sok az autó, de kevés a parkolóhely. Ez a város közepe, sok munkahely van és nagyon sűrűn beépített lakóövezetek vannak. Képzeljük el azt, amikor öt tízemeletes épület van egymás közelében, akkor mennyi parkolóhelyre lenne szükség ideális esetben. Ráadásul ma már nem ritka, ha egy háztartásban két autó is van.

Példaként megemlítette, hogy az Ifjúság és a Mártírok útja is elbírna több parkolót, hiszen nemrég egy csőtörés miatt féltucatnyi hely kiesett, s ebből is hatalmas felháborodás lett a környéken élők körében. Az ingatlanpiaci árakat elemezve kiderül, hogy 5 millió forint alatt nem nagyon van jó garázs a megyeszékhelyen, de a vármegye más városaiban is megkérik az árát. Herczeg István szerint akár még tízmillió forintot is érhet egy új garázs, ha nagyon jó helyen van és van benne villany, akna és elég tágas.

– Tudni kell, hogy egy új építésű ingatlan esetében még egy kocsibeállóért is elkérnek kétmillió forintot, pedig az csak két vonal, amely közé be lehet parkolni. Persze megoldás lehet a bérlés is. Ha valaki 20-30 ezer forint között fizet havonta, az már jónak mondható. Érdekesség ugyanakkor, hogy a frekventáltabb helyeken akár még üzlet is lehet egy garázsban, amely szintén hatással van az árra. Ki ne látott volna egy lottózót, autószerelőt, masszőrt vagy akár fodrászatot egy hasonló, nyilván igényesen átalakított helyiségben.

Hozzátette, hogy persze a garázsoknál is hasonlóan a lakások piacához, érezhető a lassulás, aki csak teheti, kivár a vásárlással.