A házigazda szervezet jóvoltából - amely lényegében ezzel a programmal ünnepelte alapításának egyéves évfordulóját - II. világháborús hagyományőrzők fegyver- és járműbemutatóval is várták az érdeklődőket, a gyönyörű állapotban megőrzött segédmotoros kerékpár is igen népszerű volt.

A délutáni órákban kutya-táncbemutatót is láthatott a közönség, továbbá hagyományőrző betyárokkal is lehetett találkozni a tónál. Látványos technikai mentés is színesítette a rendezvényt, lényegében egy patakmederbe csúszott autót kellett kimenteniük a polgárőröknek. Természetesen a vízi csúszda most is tarolt a gyermekek körében, de sokan részt vettek a lövészetben is, az egyesület tagjai pedig helyben készített ételekkel kedveskedtek a jelenlévőknek. A napot végül DJ Toca hajnalig tartó bulijával zárták.