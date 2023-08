Az idén az akkori és mostani ásatásokba is betekintést nyertek a diákok, amelyről az MNM Vértesszőlősi Régészeti Bemutatóhelye hivatalos Facebook-oldalán osztott meg fotókat. Mint írják, a gyerekek megismerhették a Vértes László kutatásának idejében használatos eszközöket, ugyanakkor elhozták a mai kor technikai vívmányait is: volt drónozás, fémkeresőzés; és az egyik legnépszerűbb szimulációs játék, a régész-homokozó is kincseket rejtett.