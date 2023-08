Hernádi Ádám polgármester köszöntőjében kiemelte az esztergomi gördeszkás közösséget, akinek a nevében Nebehaj Gergő kereste fel 2021-ben őt, hogy támogassa egy görpark létesítését a városban.

Esztergom első embere kiemelte: az 5100 négyzetméter alapterületű Görpark közel 100 millió forintból épület meg. Nebehaj Gergő a pálya építése ötlete kezdeményezője ugyancsak felszólalt az átadón. Mint többek között elmondta a polgármester betartotta a szavát, amit ígért és két évvel az első javaslattétel után megvalósult ez a létesítmény.

Nebehaj Gergő ötletgazda, Révész Máriusz, Takács Kiss Márta, Hernádi Ádám polgármester és Barabás Barba műsorvezető

Fotó: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra

Takács Kiss Márta, a Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség (MOGGSZ) képviseletében többek között arról beszélt az átadón, hogy az esztergomi pálya nagyon jól sikerült, hála a tervezőknek, kivitelezőknek, támogatóknak. Emellett hozzátette, hogy 2019-ben indult el egy görpark-program, melynek részeként most ez az esztergomi a tizedik pálya, mely program keretein belül megvalósult. Takács Kiss Márta arról is beszélt, hogy további hat pálya van tervezési stádiumban.

A görpark-programnak köszönhetően sokat fejlődött az elmúlt években ez a sportág, és nemcsak a haladóknak, profiknak, de a kezdőknek, kisebbeknek is nagy lehetőség, mondta a MOGGSZ képviselője, majd hozzátette, hogy mindig fontos a pályák megépülésében az adott település vezetése, a tőlük kapott támogatás, pozitív hozzáállás. A szövetség képviselője azt is hozzátette, hogy az esztergomi pályán később országos versenyeket is rendezhetnek majd.

A kihasználtsággal nem lesz gond Fotó: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra

A köszöntők során Révész Máriusz, a Miniszterelnökség Aktív Magyarországért felelős államtitkára zárta, aki egyebek mellett arról szólt, hogy a görpark-program a 2013-as mindennapos testnevelésórák egyfajta folytatása, a rendszeres mozgásra való segítés, eleme. Az államtitkár hozzátette, hogy az általuk meghirdetett pályázatra Esztergom is jelentkezett, s a város pedig a beruházás költségéből 40 millió forintot vállalt be. Révész Máriusz arról is beszélt, hogy a gördeszkázás olimpiai sportág lesz, és az általuk felkért MOGGSZ szakvéleményét kikérve úgy alakították ki a görparkokat, hogy azokon a versenyekre is fel lehessen készülni.