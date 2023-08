Oláh András, a tatabányai polgármesteri hivatal környezetvédelmi és klímavédelmi referense, illetve a Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület elnöke a Kemma.hu-nak elárulta, hogy a szúnyogok, legyek, darazsak ellen elleni legjobb védelem az ablakokra, ajtókra szerelhető szúnyoghálók. Azonban így is van sok ízeltlábú, amik bejuthatnak otthonainkba. Most megmutatjuk a legismertebbeket, amikkel te is találkozhatsz a lakásban.

– A hangyák például alulról támadnak. A háznak akár csak egy kis repedése is van, vagy rossz alapja van, sajnos a hangyák megtalálják ezeket a réseket. Van néhány olyan hangyafaj, amik kifejezetten kedvelik a házkörüli életet. Ilyen a házi hangya, a gyepi hangya, a fáraó hangya, vagy akár a lóhangya is bemehet a házba, utóbbiak akár egy, másfél centisre is megnőnek. Félni ezektől sem kell, bár tudnak harapni és hangyasavat is termelnek. A hangyák ellen sajnos én sem tudok jobb védekezést, mint a hangyairtó szerek, amitől vagy elpusztulnak, vagy elmenekülnek. A nagymamám mondott egy népi praktikát, miszerint a zöld paradicsomszártól sikítva menekülnek a hangyák. Kipróbáltuk és valóban elmentek, azonban az már nem akadályozza meg őket, hogy arrébb újra feltűnjenek – mondta a szakember, aki szerint a molyok is sok bosszúságot tudnak okozni.

– Az élelmiszereinket gyakran cseréljük, ha hónapokig vannak a polcon, a gabonaféléket biztos megtalálja a moly. Havonta egyszer ajánlott átnézni a zacskókat, hogy beleköltöztek-e. Egyébként a molyok ellen nagyon hatékonyak a molycsapdák, amik feromont bocsátanak ki, amivel oda vonzza a lepkéket és megfogja. A ruhamoly ellen pedig a levendula hatásos, illetve szintén a molycsapdák. A zsizsikek is szívesen beleköltöznek az ételeinkbe. A pincékbe pedig egy rákfajta szokott beköltözni. Az ászkaráknak kell a nedvesség, ezért költözik a nyirkosabb pincébe és bújik bele a krumpliba, zöldségbe – sorolta a velünk együtt élő rovarokat a természetvédő, aki szerint talán a legijesztőbb ilyen rovar az a pókszázlábú, ami kertes házakban előfordulhat.

– Ez az egyik kedvenc fajom, ez egy százlábú, csak sokkal hosszabbak a lábai, olyan, mint a kaszáspókoknak. A nagyon sok lábával pedig a falon rohangászik, akár félelmet is kelthet, amikor éjjel a lámpát felkapcsolva előttünk rohan el a falon. De nem kell félni tőle sem, nagyon hasznos állat. Éjjel aktív és megeszi a falon lévő rovarokat, mint a szúnyog, a légy, vagy a hangya. A vizes helységekben élnek a lepkeszúnyogok, amik úgy néznek ki, mint egy nagyon pici szürke lepke, ami a lefolyó körül repked. Teljesen ártalmatlanok, a lefolyón fent maradt kis szőrszálakat, szappandarabokat eszik meg – magyarázta András, aki azt is elárulta, hogy egy ősrovar is lakhat a házunkban.

– Az ezüstős pikkelyke egy teljesen lapos és a földön futó állat hosszú csápokkal. Ez egy több száz millió éve létező rovarfaj, ami szintén a lefolyókban, repedésekben lévő maradékokkal táplálkozik – tette hozzá a szakértő.