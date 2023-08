Sikerült a rekordállítás és a rekorddöntés is a Magyar Fürdőszövetség által szervezett országos vízipisztoly-csatában, melyhez az esztergomi Aquasziget Élményfürdőben 216-an csatlakoztak. Ezzel a város hatodik helyezést szerezte meg a csatázó helyszínek listáján – olvasható a szervezet közleménye a város hivatalos oldalán.

Esztergom is részt vett az országos vízipisztoly-csatában

Forrás: esztergom.hu

A beszámoló szerint a kezdeményezéshez a szövetség harminchét tagfürdője csatlakozott, országszerte mintegy 5900 fürdővendég ragadott vízipisztolyt. Az akció napján 14 órától kezdve 15 percen át az ország különböző pontjain komoly harcot folytattak egymással a résztvevők és minden eddiginél több helyszínen zajlottak a csaták.

A létszám is túlszárnyalt minden eddigi korábbi adatot, sőt az egy helyszínen egyszerre vízipisztolyozó vendégek számát is sikerült felülmúlni. A szigetvári fürdő tartotta az eddigi csúcsot, most a hajdúszoboszlói Hungarospa fürdőben 1200 fő vett részt az eseményen. A rekordokat a Magyar Rekord Egyesület irányította és hitelesítette.