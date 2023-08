A közelmúltban fejeződött be az alsógallai játszótér felújítása is, de fejlesztették a Gál István ltp. 900-as épületeinek udvarán lévő, és a Millennium lakópark játszótereit is, ahova új játszóeszközök telepítésére is volt lehetőségük – adta hírül közösségi oldalán Szücsné Posztovics Ilona polgármester.

Napvitorlákat próbálnak telepíteni a játszóterekre, amelyek komfortosabbá teszik a gyermekek számára az ott töltött időt.

A kiemelt játszótéri felújítások mellett folyamatosan végzik a játszóterek fenntartási munkáit, leszakadt ülőkék pótlását, homokcserét, gallyazást, növényzet ápolását, a sajnálatosan módon rendszeresen előforduló rongálások helyreállítását, és a parki berendezések javítását, pótlását.