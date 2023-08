Borika, akinek 4 évesen sikerült először lábra állnia, most segítséggel hosszabb távokat is meg tud tenni. Lakáson belül pedig már önállóan is mer közlekedni. Ebben az eredményben több száz órányi fejlesztés, küzdés, sírás, és akarás van.

– Borika jelenleg a Benedek Elek Általános Iskolába jár. Ez az iskola főleg értelmileg akadályozott, értelmileg sérült, autizmus spektrumzavarral küzdő, illetve halmozottan sérült gyermekeket, fiatalokat fogad. Rengeteget köszönhetünk az intézménynek és dolgozóinak, akik fejlesztik és imádják Borikát – folytatta az édesanya.

A kislány júliusban egy gerincműtéten is átesett, amelyet egy igazi harcosként vészelt át és édesanyjával már másnap a kórház folyosóján sétált. A szülők célja az alapítvány létrehozásával az volt, hogy az eddigi terápiák folytatásához anyagi segítséget kérjenek, valamint hogy Bori esetén keresztül felhívják mindenki figyelmét a sérült gyerekekre, problémáikra és a hypotónia kezdeti jeleire, mert az időben elkezdett megfelelő fejlesztés sorsokról dönthet. Korábban már beszámoltunk róla, hogy a fejlesztőközpontba hathetente járnak és olyankor egy teljes hétig van ott a kis család. Napi négy órát foglalkoznak Borikával. Ez egy rendkívül hatékony terápia. A kezelések viszont több százezerbe kerülnek alkalmanként.