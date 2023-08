A szervezők tájékoztatása szerint a regisztrációkból befolyó összeg egy részét ismét egy mozgáskorlátozott kislánynak, Izsó Veronikának, a kis Vidám Oroszlánjuknak (Happy Lion) fogják felajánlani, míg a másik részéből a környékbeli gyermekek sportolását, szabadidős tevékenységét szeretnék támogatni.

A kiírás szerint a jótékonysági rendezvény távja nyolc kilométer, a gyermekek számára egy 1+ kilométeres pályát hozzak létre. A gyermekek kivételével az egyes akadályokat nem, vagy hibásan teljesítőknek büntető feladatot kell majd elvégezniük. Idén a profi, amatőr, amatőr gyermek, gyermek, csapat és superhero kategória mellett II. Millei D. emlékverseny is lesz. A verseny hivatalos oldalán az is olvasható, hogy 28-30 akadály vár a bátor versenyzőkre, melyek különböző nehézségi fokúak: van, amelyekhez kisebb, másokhoz nagyobb fizikai erőkifejtésre van szükség. A gyermekek részére 10-12 akadályt alakítottak ki, melyeket nagyon komoly erőfeszítés nélkül is le lehet küzdeni.

Nagy verseny folyik majd az összetett első helyért, a távot leggyorsabban teljesítő versenyző egy két fő részére szóló wellness hétvégét nyerhet. A kategóriagyőztesek jutalmat kapnak, és minden nevező a verseny napján megkapja a saját rajtcsomagját, amelyben a verseny logójával ellátott póló és érem is lesz.