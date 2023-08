Több olvasónk is jelezte aggodalmát a kömlődi posta üzemeltetésével kapcsolatban, fő kérdésük az volt: vajon bezárnak-e, és ha igen, akkor mikor? Az már biztos, hogy megszűnik a helyi posta, de annak időpontja még nem végleges. Mint ismert a Magyar Posta az energiaválságra hivatkozva több száz postahivatalt zárt be, köztük vármegyénkben is. A központ hónapokkal ezelőtt levélben kereste meg az 1500 lakosúnál kisebb önkormányzatokat, hogy vegyék át a helyi posták üzemeltetését. Ez a hivatalos értesítés, mint Bogáth István polgármester elmondta, megérkezett az önkormányzathoz, de érdemben nem tudnak reagálni. Vagyis nem veszi át a hivatal a posta üzemeltetését, így, ha fájó szívvel is, de nem kerülhető el a kömlődi sorsa.

A kézbesítő intézet jelenleg még reggel 8 és dél között, majd 12.30 és 15.30 között tart nyitva, ami nem önkormányzati tulajdonú épületben üzemel. Várszeginé Senkár Adrienn a posta egyetlen alkalmazottja, aki szintén bizonytalan a kérdésekre adott válaszokban. Az a hír járja, hogy valószínűleg neki is fel fogják ajánlani, hogy a környező településeken lévő hivatalok betöltetlen álláshelyein folytassa a munkát. Erről viszont semmilyen értesülést nem kapott az illető.

Úgy tudjuk, a lakosok peticítógyűjtésbe kezdtek. Ennek sajnos nem látja túl sok értelmét Bogáth István polgármester, mert hiába a nagy forgalom, nem lesz változás az ügyben. A településvezető szerint nagyon hátrányosan érintené a lakosságot, amennyiben nem lesz a szolgáltatás valamilyen formában pótolva. Hozzátette, legközelebb a szomszédos Környére kell átjárni a lakóknak, ha igénybe szeretnék venni a szolgáltatást.

Ottjártunkkor is meggyőződhettünk a nagy forgalomról, amit a település központjában lévő posta bonyolít. Ráadásul a Komáromi út nagy az átmenő forgalom, ami indokolja a statisztikát.

Lapunk kérdéseket tett fel a Magyar Postának is, a szerda délelőtt küldött e-mailre a mai napig nem érkezett válasz. Amennyiben reagálnak, természetesen közöljük azt.