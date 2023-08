Pőcze László művészeti vezető elmondta, tizenkettedik alkalommal invitálták táborozni tanítványaikat, hiszen a nyár utolsó hónapjában már elkezdenek készülni a következő szezonra, időt szánva a csapat összekovácsolására és a szórakozásra is. Nem csupán az együttes tagjai jelentkeznek a táborba, mindig jönnek olyan gyerekek is, akik szeretnék kipróbálni a néptáncot, de még nem garabonciások. Első alkalommal a Fenyvesben volt a szállásuk, de a további esztendőkben a WF Szabadidőparkba tették át a székhelyüket, ahol nagyon jól érzik magukat. A kisebbek megszerezhették első tábori élményeiket, de a nagyobbak sem unatkoztak. Voltak, akik ott is aludtak, mások pedig napközis rendszerben vettek részt a táborban.

Thoma Judit együttesvezető arról beszélt, minden napjuk változatos volt, olyan programokkal készültek, amelyek színesítik a közösségi életet. Délelőtt és délután is tanítottak táncot, egy napba körülbelül hat óra fért bele, a nagyobbakat jobban, a kisebbeket kevésbé terhelték. Voltak összeszoktató játékok, táncház, de nagy sikert aratott az izgalmas éjszakai túra is. Mindeközben szorgalmasan készültek a pénteki záróprogramra, amelyre színvonalas előadással készültek.

Pőcze László hozzátette, mindig más és más táncokat vesznek elő. Lehetőségük volt arra, hogy Tatáról meghívják magukhoz Keltai Gábort és Gyurkó Erzsébetet, ők a szilágysági táncokat tanítottak a nagyoknak. A táborvezetők eközben a kisebbekkel rábaközi szanyi táncot gyakoroltak. Ezeket mutatták be a zárónapon is, valamint a tábor során játszott vetélkedők eredményeit is kihirdették. Ez alkalommal a szülőknek is megmutatták, mivel foglalkoztak a hét során. A tervek között az is szerepelt, hogy tüzet raknak és szalonnát sütnek, ám az időjárás ezúttal nem kedvezett számukra. A tábor utolsó napján ugyanis igencsak esősre fordult az idő, így a közös sütögetés ezúttal elmaradt. Az éjszakai fürdőzésre sokan ilyen körülmények között is igent mondtak, a meleg vízben csobbantak egyet a bátrabbak.