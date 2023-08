Legfrissebb információink szerint azonban már napirend előtt puskaporos hangulat alakult ki a Hatostelep felújított önkormányzati lakásaira pályázók elbírálása kapcsán a tatabányai közgyűlésen, s még Nagy Béla (független) képviselő is kapott egy fricskát. Szücsné Posztovics Ilona polgármester ugyanis elutasította interpellációs kérvényét, mert azt nem öt nappal a közgyűlés előtt nyújtotta be.

A kegyelethelyek helyzete is napirendre került

Szennay István aljegyző elmondta, hogy a kormányhivatal törvényességi felkérésére elkészült köztemetők rendjéről szóló új rendelet nagyobb rendet hoz a kegyhelyeken. Például sok szolgáltatást nem szerveznek ki, hanem az önkormányzat tulajdonában lévő T-Szol Zrt. végzi majd. Változás, hogy bizonyos tevékenységet csak az üzemeltető végezhet, bárminemű munkavégzéshez is az ő engedélye kell, ahogy többek között a behajtási engedélyeket is az üzemeltető adhatja ki ezentúl. A szolgáltatások eddigi árai is bekerültek a rendeletbe. Gál Csaba (Fidesz) szerint azonban az árak meghatározásakor nem készült előzetes kalkuláció, ami hiányzik a tervezetből. Ettől függetlenül a képviselők végül egy tanácskozási szünet után elfogadták az előterjesztést.

Korrekcióról és emlékmű avatásról is szó esett

De egyhangúlag döntöttek a Bánhida Dankó Pista út és Által-ér kereszteződésében lévő kerékpárút nyomvonalának korrekciójáról, valamint a felsőgallai Szent István utcában álló templom környezetében felállítandó Német Nemzetiségi Emlékmű ügyében is. Utóbbi kapcsán John Katalin elmondta, hogy a szeptember 17-i felsőgallai búcsú napján szeretnék felavatni az emlékművet.

800 millió forintos hitelről döntöttek

Hitel felvételéről is döntöttek a városatyák, hogy finanszírozható legyen a város működése az adóbevételek szeptember vége előtti megérkezésééig. Posztovicsné Szücs Ilona kérdésre elmondta, hogy körülbelül 800 millió forint az önkormányzat havi finanszírozása, ezért erre a folyószámla hitelre szükség van.

Nincs elég gyermekorvos Tatabányán

Az egészségügyi alapellátás kapcsán szóba került, hogy a dózsakerti helyettesítő gyermekorvos ezt a feladatot további egy évre vállalja, viszont a Gál lakótelepi körzetben hat orvos együttműködésével is csak szeptember végéig látnak előre, ott még zajlanak az egyeztetések. Bereznai Csaba (Fidesz) kiemelte: a 13 gyermekorvosi praxisnak közel a fele betöltetlen, ami nem jó irány. Hatékony intézkedést várna el, például szerinte jó lenne a helyettesítési pénzeket eleve a praxisokhoz átcsoportosítani. Hozzátette: óránként 135 ezer forintba kerül a helyettesítés a tatabányaiaknak, illetve 600 ezer forintba kerül az asszisztencia és a háttér biztosítása havonta. A képviselő egy hatékony koncepciót kért a városvezetéstől, ami idecsábítja a fiatalokat.

Lusztig Péter (DK) alpolgármester azt mondta, hogy ez már nem csak anyagi kérdés, mert nincs orvos. Ez európai tendencia, amin nehéz úrrá lenni, de valahogyan mégis meg kell oldani. Boda Bánk László szerint az alpolgármesternek nem az európai, hanem a tatabányai gondokat kellene orvosolnia. Ráadásul ez szerinte igencsak pénzkérdés, mert a helyettesítésbe ölnek rengeteget a praxisok helyett. Szerinte ha ezt az összeget egy fiatal orvosnak ajánlanák fel, akkor az nagy eséllyel lenne a városba csábítható.

Turza Károly (Fidesz) szerint még arról sincs lista, hogy kik tanulnak orvosnak tovább a városból, így pedig nehéz ajánlatot tenni a fiataloknak. Vejtey Károly (Fidesz) szintén pénzkidobásnak tartja a hatalmas helyettesítési összegeket, de felvetette, hogy például Dózsakertben is van elhagyott rendelő, miközben van agilis háziorvos, aki még segítséget is nyújtana a rezidens képzésben, ha ezt a városvezetés meghallaná. Magyarné Kocsis Andrea (Fidesz) szerint nem kínálja a városvezetés a megfelelő pénzt, holott két és félmillió forintot kap egy háziorvos a városban. De azokat a többletlehetőségeket sem látják a fiatalok, amiket a város kínálni tud. Ha a műszaki egyetemistáknak készült egy csábító film is, akkor nem érti, hogy Tatabányát miért nem lehet vonzóvá tenni a rezidenseknek.

Boda Bánk(Mi Hazánk) szerint a környező városok jobban megoldották az orvoshiány kérdését. Lusztig Péter megígérte, hogy utánanéz annak, hogy ennek mi az oka. Nagy Béla (független) szerint a város próbál orvosokat ide csábítani, de ez nehéz. Már a doktoranduszokkal is felvették a kapcsolatot, de a legtöbben még csak vissza sem jeleztek. A pénz és a lakás másodlagos szerinte, mert sokan egyéb szempontokat részesítenek előnyben. A képviselő szerint kell készíteniük egy olyan összegzést, amelyből láthatják a képviselők, hogy mi történt eddig az orvoshiány megoldására és összegezni kell az ötleteket.

Támogatták a Krajcsirovits Henrik ösztöndíj kiírását

A képviselők támogatták a 35 év alatti tehetségek Krajcsirovits Henrikről elnevezett ösztöndíjának kiírását és döntöttek a környezeti nevelési pályázatokról, valamint a közalapítványok, többek között a Jászai Mari Színházban megrendezendő Príma Díjkiosztó gála VOSZ általi támogatására is még a zárt ülés előtt.