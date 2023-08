Kiemelkedő élmény nyújtott az idén is az erre az alkalomra kinyitott Esterházy nagypincében szervezett műsor. A Tatai Dandár Zenekar koncertjét a hatalmas, hűs helyen Schunder Tibor, Baj polgármestere vezette fel, majd átadta a szót a zenekar karnagyának, Balázs Attilának. Az együttes lendületes indulója után többféle dallamot játszott el, amelyek a pince mélyén a legtávolabb állók számára is úgy hatottak, mintha a zenekar közepén foglalna helyet az ember. A kiváló akusztikájú térben a koncert szünetében adták át a vármegyei önkormányzat megbízásából Bajról készíttetett imázsfilmet, amelyet meg is tekinthetett a közönség.

A rendezvényen kihirdették a Baj Község Bora díjakat is. Az első a Stróbl Borháztól Ruska Zétény, 2021-es merlottal. A legjobb rozé a Hauzer Bormanufaktúra kékfrankosa lett, és a fehér borok között kiemelkedett a zsűri értékelése alapján Neuberger Tamás cuvée bora.

A díjátadást követően természetesen a vendégeknek volt lehetőségük megkóstolni a díjazott, finom nedűket is megannyi más mellett. Zenés program következett, majd éjszakába nyúlóan muzsikált a Spitzbuben Zenekar a Baji Pincesoron.

Fotó: Hagymási / Forrás: 24 Óra

A Vármegyejáró filmsorozat a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat megyei identitás programja keretében jött létre. Baj filmje itt is megtekinthető: