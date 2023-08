A településen évek óta nem működik polgárőrség, hiánypótló a szervezetről van szó. Megkerestük Varajti Gizellát, aki örömmel számolt be portálunknak arról, hogy pillanatok alatt összegyűlt 15 aláírás a közösségi csoportban, akik szívesen vállalták, hogy a szerveződő polgárőr egyesület tagjai lesznek. Gizella nagyon gyorsan reagált a felvetésre és néhány nap alatt több tárgyalást is lebonyolított az üggyel kapcsolatban.

Sőt, júliusi ígérete szerint felvette a kapcsolatot más rendvédelmi szervekkel, mint például a megyei szövetséggel, valamint a rendőrséggel és a helyi önkormányzattal is egyeztetett és egy hónappal később már meg is alakult a szervezet. A következő lépésként Varajti Gizella szeretné, ha ez a szervezet nem csak polgárőri tevékenységről szólna, hanem közösség építő szerepet is játszana a jövőben.