A csinos „ruhába” bújtatott könyvek a vállalkozó szellemű olvasókat várják az aulában kihelyezett kosarakban. Érvényes olvasói tagsággal találomra választhatnak és kölcsönözhetnek egy könyvet, amiről csak a kicsomagolás után derül ki, milyen témájú. Így izgalmas találkozások részesei lehetnek az olvasók, hiszen könnyen lehet, hogy sosem került volna a kezükbe egy-egy kötet és mégis kiderül, érdemes elolvasni, fellapozni. ‍ Gyermekkönyvek is találhatók a meglepetések között - korosztály szerint besorolva. Most pedig ajándék könyvjelzőt is adnak a választáshoz, melyről QR kód segítségével könnyen elérhető megújult honlapjuk a www.jamk.hu.