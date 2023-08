Klausz Gáborné, a Tiszta Tatabányáért Egyesület vezetője elmondta, a nemes cél érdekében változatos programokkal készültek. A célt, hogy minél tisztább környezetben éljenek a tatabányaiak, most is sikerült teljesíteni. Éppen ezért szívesen eleget tesznek lakóközösségek kéréseinek is.

Létjogosultsága van a civil kezdeményezésnek. Nyári időszakban, ott, ahol kicsi az aljnövényzet sokkal könnyebb dolguk van a szemétszedőknek és a Turul környéke pont ilyen – ezt már Boglári Zoltántól, a Vérteserdő Zrt. kommunikációs vezetőjétől tudtuk meg. A társaság mintegy 46 ezer 200 hektárért felel, és kiemelt területei alá tartoznak a parkerdők. A Vérteserdő Zrt. elkötelezett híve a környezetvédelmen túl a szemléletformálásnak is. Ezen a területen pedig előre tudnak lépni a hasonló akcióknak köszönhetően.

– Arra biztatjuk az erdőjárókat, hogy amit magukkal hoztak, vigyék is haza a túra során. Azt garantálom, hogy könnyebb lesz, mint reggel – nyilatkozta a Boglári Zoltán, majd hozzátette, hogy szemeteszsákokkal, kesztyűkkel és kötözőkkel járult hozzá a program sikeréhez a Vérteserdő.

– Rohamléptékű változás zajlik körülöttünk, amit úgy tudunk megfékezni, ha mi, emberek megtanulunk együttműködni a természettel és megtanuljuk szebbé tenni a világot a mi magunk számára és a jövő generációjának is – nyilatkozta a program fővédnöke Crespo Rodrigo, aki büszke édesapa és kutyagaza is egyben, egyébként a tatabányai Jászai Mari Színház és Népház igazgatója. Intézményvezetőként is fontosnak tartja a szelektív hulladékgyűjtést és az újrahasznosítást. Például a színházi díszleteknél is figyelnek az „apró” részletekre, a környezettudatosságra, de napelemet is kapott nemrégiben az épület.