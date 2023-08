Mint arról korábban már beszámoltunk, már nincs sok hátra a tatai csillagda átadásáig. Nemrégiben újra helyére került a kupola, a csillagda burkolása, az épületgépészeti munkák után pedig már az épület külső csinosítása következik.

A Tata Város hivatalos Facebook-oldalának posztja jóvoltából most madártávlatból is megcsodálhatjuk a csillagda építési folyamatát.

Egy biztos: már nincs sok hátra az új épület átadásáig, ugyanis a tetőszigeteléssel is elkészültek, a padlóburkolás, csempézés is az a végéhez közeledik, és a napfigyelő terasz építése is elkezdődött.