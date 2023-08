– Gyerekkoromban ültem lovasszekéren, anyu által megtartva lovon is, de a lovaglás kimaradt. Fogatot is hajtottam, lovaskocsit is – emlékezett vissza Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő hivatalos közösségi oldalán, ahol fotókat is osztott meg követőivel, ugyanis, ahogyan írta, évek óta kísértette a gondolat, hogy lóra pattanjon. A Bábolnai Nemzeti Ménesbirtokon ez a gondolat, valósággá is vált. Dr. Koncz Zsófia államtitkár biztatására a fedeles lovardában lovagoltak.