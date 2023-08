Szerdán a szokásos délelőtti időpontban indultunk útnak az újvárosi piacra. Leparkoltunk az autóval és azt hittük, hogy jócskán delet ütött már az óra. Hűlt helye volt az árusoknak, csak elvétve találtunk kofákat. A nagy meleg miatt pedig már ők is elkezdtek pakolni, holott időben érkeztünk. És 35 Celsiusban. Ez meglátszott eladón és vásárlón is.

– Hatalmas ponyva van a standunk fölött, ami elegendő árnyékot biztosít, de ezt a hőséget már úgy is alig lehet bírni. A gyümölcsökkel és zöldségekkel már más a helyzet, minden nap igyekszünk úgy eltolni a rekeszeket, hogy ne érje őket a tűző nap sugara – mondja a piac elején áruló Széles Gábor. Azt már főnökétől, Faluvégi Jánostól tudjuk meg, hogy még mindig a dinnye fogy nálunk leginkább, ami ilyen hőségben kiváló szomjoltó. Ezt követik az évszak kedvelt étele, a nyári könnyed finomság hozzávalói.

A lecsópaprika és a paradicsom 450-550-ért, a vöröshagyma pedig 550 forintért kapható náluk. Ha ehhez hozzáadjuk még a zsírt, akkor 1500 forint alatt nemigen lehet megúszni a lecsófőzést. Pláne akkor, ha mindehhez még egyéb költséggel járó extra ízek is jönnek.

– Füstölt formában is keresik, de inkább a lecsókolbász és a virsli fogy ha lecsóról van szó. Nagyon keveset adunk el belőle, mert 35 fokban alig visznek húst az emberek – nyilatkozta Kardos György hentes, aki a jövőhéten tervez nagyobb szállítmánnyal. Akkor, amikor már 5-8 fokot esik a hőmérséklet. Pedig a klíma biztosította hűs vásárcsarnokban árulja portékáit, persze húst nem is lehetne másutt. Hozzátette: az 1500-2000 forintos lecsóár akár 3000 forintra is nőhet, ha hússal is számolunk a négyfős családi ebédhez.

Van még egy hozzátevő, amivel a hazai konyhában gyakran gazdagítják a lecsót, az pedig a tojás. Ez akár 100 forint is lehet. A piacon különböző méretűeket találni, amik Vértestolnáról érkeztek. Az S-es darabja 50 forint, az XL-es, vagyis a legnagyobb tojásért 100-at kérnek az árusok.

Viszik a dinnyét, mint a cukrot

A népi bölcsesség szerint szeptember 5-e határnak számít a dinnyefogyasztásban. Ekkor ugyanis „Lőrinc belepisil a dinnyébe”, azaz kásássá válik és kevésbé lesz alkalmas a fogyasztásra. A gyümölcs árán is meglátszik, hogy augusztus közepét írunk: már jóval kedvezőbb áron beszerezhetjük a nyári melegben igazán frissítő gyümölcsöt.

290 és 490 között kínálják a dinnyét a piacon

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

A szilva kilója 990, az őszibarack pedig 1550-ért kapható. A kecskeméti sárgabarack jó részét már elvitték befőzni az asszonyok. Az árusok szerint már lecsengőben van a szezonja, ami maradt náluk, az már csak alkalmi fogyasztásra kiváló, 1400-1500-ért. Az őszibarack is szépen fogy, 1550-ért.