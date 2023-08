A megújuló Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház tiszteletére alkalmi bélyeget bocsátott ki a Magyar Posta. Hernádi Ádám polgármester adta hírül közösségi oldalán az új magyar bélyeg kiadását, amelyet Szabó Ferenc tervei alapján készítettek el.

Mint a posztban olvasható: az új bélyeget – amely Esztergom legismertebb épületét, az Esztergomi Bazilikát ábrázolja – ünnepélyes keretek között mutatták be az Esztergomi Városháza nagytermében. Az eseményen Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta Zrt. alelnöke a bélyegkiadás kapcsán elmondta: a Magyar Posta egyik legnagyobb küldetése a bélyegeken keresztül történő értékközvetítés.

A rendezvényen a bélyegen szereplő, éppen felújítás alatt álló esztergomi bazilikáról elhangzott: a bejárat és környezetének felújítása és a kupola rekonstrukciója mellett a belső terek is megújításra kerülnek, megszépül az északi oldalhajó is, valamint Esztergom Megyei Jogú Városának is köszönhetően három új harang is érkezik majd a Bazilika harangtornyába.