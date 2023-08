Londonban minden évben megrendezik a Great Taste nevű versenyt, amit az élelmiszerek Oscarjának is neveznek. Idén 14 ezer 195 terméket neveztek be a világ 109 országából – számolt be róla a kisalföld.hu. A cikkben azt írják, hogy a zsűri úgynevezett vakteszten keresztül értékeli a termékeket, vagyis nem tudják, hogy ki készítette azt, csupán arról van információjuk, hogy az adott termék miből készült, mit tartalmaz és milyen allergének vannak benne. A Bagoila hidegen sajtolt tökmagolaját a nagyjából 500 tagból álló zsűri három csillaggal tüntette ki.

– Nem ez volt az első nemzetközi megmérettetésünk, korábban a tökmag- és a kukoricacsíra-olajunk, valamint a kesudiómag-krémünk is kapott már egy, illetve két csillagot. Ez a mostani három csillag azonban egy óriási elismerés, az ugyanis valóban csak a legeslegjobbaknak jár. Hihetetlen számunkra, hiszen egy kis vállalkozás nagy álma vált valóra. Ez is bizonyítja, hogy családi körben született ötletekből sok-sok kitartó munkával és olykor nehézséggel megküzdve lehet világszintű elismerést kiérdemelni. Remélem, hogy édesapám odafentről büszkén figyeli az utat, amit járunk. Nem tartanánk itt, ha ő nem lett volna – nyilatkozta Bagó Roland ügyvezető a portálnak.

– Családi körben született meg a hidegen sajtolt tökmagolaj, ha jól emlékszem, 2014 táján. Növényekkel dolgozunk, tehát soha nem kapunk két ugyanolyan terméket, hiszen egyik évben több vizet, a másikban több napsütést, vagy éppen kevesebbet kap az adott növény. Az is számít, hogy milyen tökmagot használunk, mi csak a gleisdorfival dolgozunk. Illetve ahogy már mondtam, saját préstechnológiánk van, magát a présgépet is mi fejlesztettük ki – tudtuk meg Bagó Rolandtól.

A legjobbak közötti menetelésnek pedig nincs vége, aznap, amikor meglátogattuk a Bagoila kisigmándi üzemét, jött a hír, hogy a hidegen sajtolt tökmagolaj a benevezett 14.195 termék közül az első harminchatban végzett, vagyis esélyes a Golden Forksra. Hogy a termék megkapja-e a rangos elismerést, szeptember 11-én, a londoni díjátadón kiderül.