A Kő Kövön már komoly érték

A kőfaragó szakma országos és egyre inkább nemzetközi szinten is kiemelt eseménye a süttői Kő Kövön Fesztivál, amelynek házigazdája kilencedik alkalommal is a Duna-parti település Dr. Sághy Antal Környezetvédelmi és Kulturális Egylet lesz szeptember második szombatján. Az esemény szakmai védnöke a Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete. A rendezvény egyik kiemelt célja a helyi kőfaragó kultúra értékeinek megőrzése, ápolása. Az események sorában a kövekről tart előadást dr. Juhász Árpád geológus, az érdeklődők üzemlátogatáson vehetnek részt a Reneszánsz Kőfaragó Zrt.-nél. A vállalkozó szelleműek azt is kipróbálhatják, milyen a kőfaragás a gyakorlatban.