Szombaton a hagyományos zárókiállítással ért véget az idei Tatai Tehetséggondozó Művészeti Tábor, melyet Tata Város Önkormányzata már 20. alkalommal szervezett meg tatai és Kárpát-medencei testvértelepüléseinkről érkezett fiataloknak.

A város a közösségi oldalán számolt be arról, hogy ebben az esztendőben a szépművészeti csoportban 14, a kézműves csoportban pedig 12 résztvevője volt a foglalkozásoknak, a fiatalok alkotásait a hagyományoknak megfelelően idén is egy kiállításon mutatták be a Menner Bernát Zeneiskola hangversenytermében. A helyszínen Michl József, Tata polgármestere, Méri Szabolcs, Szőgyén polgármestere és Osgyáni Zsuzsanna, az önkormányzat nemzetközi kapcsolatokért felelős referense, a tábor fő szervezője adott át a résztvevőknek elismerő okleveleket és ajándékokat.

A kiállítás csupán addig volt megtekinthető, amíg a rendezvény tartott. A diákok és szüleik, hozzátartozóiknak ezzel is különleges és egyedi élményt nyújtottak.