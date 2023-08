A 85. születésnapját ünnepli ebben a hónapban Szentessy László grafikusművész. Tata közösségi oldalán számoltak be arról, hogy a kerek évforduló alkalmából az Angyalok és Tündérek Galériában nyílt kiállítása, amely korábban már a 70., 75. és 80. születésnap alkalmából is helyet adott az ünneplésnek. A művészt Michl József polgármester is köszöntötte, és a jókívánságok tucatjait az érdeklődő barátok, ismerősök, művészetkedvelők hosszú sorokban állva fejezték ki.

„Az Aranykor. Bor és mitológia. Táblaképek” címet viselő kiállításon a művész egészen új festményei szerepelnek, de mellettük látható egy válogatás is az életműből, egészen a hatvanas évektől kezdőden.

Szentessy tanár úr korábbi kiállításain is részt vett lapunk, amelynek akkor a MIND Galéria a református gimnázium adott otthont. Mint akkor a grafikusművész is fogalmazott: