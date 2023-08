Hulladékbajok 1 órája

Ketrecen kívüli szemét borzolja a kedélyeket Tatabányán

Többen is észrevételezték, most Újváros önkormányzati képviselője is felemelte a szavát a Tatabányán tapasztalható szeméthelyzet miatt.

Bereznai Csaba önkormányzati képviselő Facebook-oldalán írta meg, hogy nem csak a Tas vezér utcában találkozhatnak a tatabányaiak lesújtó látvánnyal a kukák környékén. Mint jelezte, a hulladéktároló-ketreceken kívüli szemetet a Polgármesteri Hivatal feladata elszállíttatni. Az erre vonatkozó észrevételt és igényt jelezni kell az illetékeseknek. Amennyiben valaki ilyen jellegű problémát észlel Tatabányán, azt a város hibabejelentő oldalán jelezheti.

