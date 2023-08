Épület 1 órája

Két patinás műemléki épületét is eladja Esztergom

Nyilvános versenytárgyalás útján lehet hamarosan megvásárolni két olyan épületet Esztergom belvárosában, amelyek küllemre, stílusra, műemléki vonalon és történetét tekintve is patinásnak mondhatók. Ennél fogva az ingatlanok indulóára is, a Deák Ferenc utca 1-3. szám és a Széchenyi tér 7. szám alalttié is egyaránt 127,3 millió forint.

Pöltl Zoltán Pöltl Zoltán

A Deák Ferenc utcai Obermayer-házban laktak egykor a város polgármesterei Forrás: 24 Óra Fotó: Pöltl Zoltán

A városi honlapon közzétett hírhez csatolt pályázati kiírás arról is tájékoztat többek között, hogy a fenti indulóár 10 százaléka az ajánlati biztosíték összege. A mindkét esetben udvarral rendelkező lakóházak közül a Deák Ferenc utcai egy 631 négyzetméteres telken helyezkedik el, a főtéren lévő ingatlan pedig egy 571 négyzetméteres telken áll. A pályázati kiírásban több érdekes rész is olvasható. Így többek között az, hogy a „kiíró minden ajánlattevő számára biztosítja az ingatlanok megtekintésének lehetőségét, ez azonban nem feltétele a versenytárgyaláson való részvételnek, de a megtekintés hiánya reklamációra nem ad alapot.” A szövegben azt is rögzítették, hogy az „ajánlattevőknek lehetőségük van továbbá a versenytárgyalást megelőzően, egyeztetett időpontban, az ingatlanokat saját műszaki szakértő bevonásával is megvizsgálni.” A rózsaszínű ház egy neobarokk stílusú ingatlan a főtéren

Fotó: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra A Deák Ferenc utcai komplexum, az egykori Obermayer- azaz polgármester-ház a híresebb, bár homlokzatára nézve felújításra jobban rászoruló darab. A 18. században épült kétszintes, barokk stílusú létesítmény közvetlenül a polgármesteri hivatal mellett található. A másik ingatlan az egykori Gróh- másnéven Szerecsen-ház egy 18. századi épület, mely a főtéren áll, s melynek neobarokk stukkódíszítésű homlokzattal hívja fel magára a figyelmet. A két ingatlan versenytárgyalásának részleteiről ide kattintva lehet többet elolvasni. A Deák Ferenc utcai Obermayer-házban laktak egykor a város polgármesterei

Fotó: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra

