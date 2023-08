Ködmön Kristóf, a Református Gimnázium tanulója tölti be tavaly november óta a tatai diákpolgármesteri pozíciót, akinek mandátuma két évre szól. Az éves program tervezésekor bátrak voltak, melyben szerepet kapott a sport, a tehetséggondozás és az alkotás. Újdonságok között szerepelt a tervben a társasjáték klub, mely rendszeresen üzemelt, az iskolások csapatait röplabda bajnokság várta, valamint ismét megrendezték a téli Hexatlont is. Megyei vitanap és gondolatbörze, országos diákönkormányzatok találkozója és a TAVIDÖK 18. születésnapja is különleges esemény volt az eddig eltelt időszakban. A választás óta eltelt fél évről Ködmön Kristófot kérdeztük:

– Milyennek látod az első hat hónapod eredményeit?

– Szerintem igen gazdag programot állítottunk össze, amelyben a partnerség játssza továbbra is a főszerepet. A programjaink számát értékelve, már most annyi eseményünk volt, mint tavaly egész évben. Ezen kívül újdonságok is várták a fiatalokat. Számos különleges helyen tartottunk üléseket, eseményeket, hogy megismerhessük Tata intézményeit. Voltunk a Német Nemzetiségi Múzeumban, a Lovas Villamúzeumban és megismerhettük a Fazekas utcában a Kőfaragó házat. Fontos megemlíteni, hogy Tata Város Önkormányzatával és a TVÖLV Egyesülettel is megújítottuk kapcsolatunkat szerződésben. Egyben szeretném megragadni az alkalmat, hogy minden velünk együttműködő partnerünknek, segítőnknek, mentorunknak köszönetet mondjak a támogatásért.

– A hagyományos események is nagyon jól sikerültek, mesélj róluk?

– A Város Önkormányzata és Diákönkormányzata idén is megszervezte a Városi Tehetséggálát, melynek újra a Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ adott otthont. Az eseményen 100 fiatal 9 produkcióban mutatkozott be április 28-án délelőtt. A gála programjában színpadra léptek a Fazekas, a Vaszary és a Talentum iskolák diákjai, valamint a Kenderke, a Villám Kulturális Egyesület, a Pötörke, a Primavera Tánc és Mozgásközpont és a Peron Tehetségközpont növendékei. A fiatalokat három tagú szakmai zsűri – Robozné Schőnfeld Zsuzsanna, Szénási Edina és Pap Tibor – inspirálta, értékelte a délelőtt folyamán.

A tatai diákönkormányzat 2010 óta minden tavasszal hirdeti meg képzőművészeti pályázatát EZER ARCUNK-EZER RAJZUNK címmel. Második éve tematikát is adunk az alkotó fiataloknak. Idén a BÉKE volt a hívószó. Közel 70 alkotás érkezett be a pályázatra 7 tatai iskola diákjaitól. Az általános és középiskolás fiatalok igen kreatív megoldásokat valósítottak meg ecsettel, ceruzával, de még gombokkal is. A kiállítás a Talentum Szakgimnáziumban volt látható.

– Milyen különleges esemény volt az első félév időszakában?

– Mindenképpen meg kell említeni a decemberi vitanapot és gondolatbörzét, amelyet megyei érdeklődés mellett rendeztünk meg a Pro Dotis Egyesülettel. Nagyon érdekes volt a TAVIDÖK 18. születésnapja a korábbi tatai diákpolgármesterekkel. Üdítő és tartalmas beszélgetések voltak.

Decembertől három alkalommal találkoztunk - tatai és tatabányai diákönkormányzatos fiatalok – a Come Together program keretében, amelynek célja az volt, hogy az együttműködés és kommunikáció gördülékeny legyen közöttünk. Ebben a programban a GYIÖT és a József Attila Megyei és Városi Könyvtár is támogatta munkánkat.

Aki pedig rendszeres és vidám közösségre vágyott az a Deák Ferenc utcában havonta ott lehetett a társasjáték klubon, amely közösségi összefogásban született és nagyon jó csapat jött össze.

– Szívesen támogatjátok az országos együttműködéseket is ?

– A Nemzeti Ifjúsági Tanács április 6-án Budapestre hívta a hazai diákönkormányzatok képviselőit. A rendezvény kiváló találkozási lehetőség volt számunkra. Egymás inspirálása, közös beszélgetések, ötletelések és jó gyakorlatok bemutatása jellemezte a találkozót. Tata Város Diákönkormányzata (TAVIDÖK) ezúttal is aktívan vett részt a szeánszon. Szénási Csilla és Risóczki Lilla és jómagam is vihettük Tata jó hírét. Részt vettünk a közös szakmai munkában. A közel száz fiatal Tatán kívül többek között Tatabányáról, Nagykanizsáról, Debrecenből, Ceglédről, Szekszárdról, Győrből, Kecskemétről és Pécsről érkezett. Jó ötleteket hoztunk haza erről a napról.

– Az eltelt félévben milyen sportaktivitások voltak?

– A legnagyobb sportos eseményeken közreműködtünk: Ilyen volt a Mozdul a megye programsorozat, és az OCR nemzetközi sportverseny. A tatabányaiak meghívására ott voltunk a Curling Kupán. Tél végén ismét megszervezhettük a tatai HEXATLON jeges változatát, most nem is olyan régen pedig a TAVIDÖK röplabda kupát. Ez utóbbit 5 csapat játszotta és a Jávorka csapata nyerte meg kiváló játékkal. A kerékpáros eseményen is ott lehettünk partnereinknek köszönhetően az Építők parkjában. Idén a Szőgyén-Tata kerékpártúrát a Fazekas utcai Általános Iskola fiataljai és a Jávorka tanulói tették meg. Ezúton is nagyon köszönjük Tompa Andor támogató munkáját.

– Milyen nyarat terveztek a fiataloknak?

– Ismét lesz tatai diákpiknik a Kálvária dombon augusztus 4-én, és megszervezzük az Éjszakai Kerekezést az Által-ér mentén Tatabányától Tatáig és vissza augusztus 27-én.

– Mi lesz az őszi időszak kihívása?

– Szeptember 9-én ott lesz a TAVIDÖK az Angol-parkban a civil napon önálló standdal és aktivitással, majd szeptember 27-én Városi Diáknappal készülünk sok meglepetéssel.