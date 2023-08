A család tagjai könnyes szemmel mentek végig a szobákon, sorra törtek felszínre az emlékek. Elmondták azt is, hogy merre voltak a bútoraik, megmutatták, hol volt a nagypapa szőlője, de az utcában található hatalmas eperfára is emlékeztek harminc–negyven évvel ezelőttről. Nagyon örültek annak is, hogy a kemencések megőrizték a hely szellemiségét.