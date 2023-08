Elnézést, ön mobilfox member?– kiáltott rám egy 8-9 év körüli kissrác az egyik tatabányai iskola kerítésénél. Mivel az egyik közösségi oldalon hasonló videókba belebotlottam már, ezért megkérdeztem, ha megmutatom a követésről tanúskodó igazolást telefonomon, én is megkapom-e érte a zsír új iphone-t. Őőő..., azt nem, de szedek az udvarban virágot – és már hajolt is le a fűbe. Társai hangosan kacagtak, de mielőtt leszakította volna, mondtam neki, hogy eltekintek az ajándéktól. Némi megkönnyebbülést láttam rajta. Tettem néhány lépést, de még láttam, hogy egy idős néni közeledik. És hallottam is: Elnézést, ön mobilfox member? Azt viszont már nem láttam, hogy kapott-e virágot...