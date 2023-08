Gyorsan, olcsón és precízen. Ez minden autótulajdonos vágya akkor, ha a kocsiját valamilyen problémával be kell adnia a szervizbe. Persze, több tényezőtől – például az elvégzendő munka fajtájától, a szükséges anyagok beszerzésétől – is függ, hogy mikor kaphatjuk vissza a gépjárművet. Jelentős hatással bír az is, hogy egy műhelyben hányan dolgoznak: az esztergomi gumiszervizekben azért évente mindig találkozunk új alkalmazottakkal, a létszám érdemben nem változik, egy-egy kilépő kolléga helyére érkezik másik munkavállaló. A tulajdonosoktól megtudtuk, hogy bár vannak olyan szerelők, akik kifejezetten szívesen dolgoznak ilyen munkakörben, ám a jövedelem miatt nem tudnak versenyezni külfölddel és van, aki inkább egy osztrák gyárban helyezkedett el.

A mérleg másik oldalán pedig ott vannak a szervizek kiadásai, a megemelkedett rezsidíjak miatt nem ritka, hogy a korábbihoz képest 20-30 százalékkal többet fordítanak a cégek energiaköltségekre. Mindezeken túl még rájön az is, hogy bizonyos alkatrészek jelentősen drágultak. Persze vannak pozitív példák is, egyes járműjavító műhelyek az elmúlt években tudatos fejlesztésre törekedtek. Van olyan csolnoki vállalkozás is, ahol napelemes rendszert is telepítettek, a korszerűsítés hatásait a tavalyi évben már kifejezetten érezhették.

Még kevesen javítanak elektromos autókat Az Autós Nagykoalíció 2023 tavaszán felmérést végzett a hazai független autószervizek körében. A szervezet honlapján megjelent beszámoló szerint többek között arra voltak kíváncsiak, a vállalkozások számára mi a legnagyobb kihívás jelenleg, fektettek-e forrásokat elektromos járművek javítására való felkészülésbe és hogy a cégek a nyereségük hány százalékát fordítják évente oktatásra. A már említett munkaerőhiány és a költségek emelkedése mellett a változó technológiákhoz való alkalmazkodás is nagy terheket ró a műhelyekre. Érdekesség, hogy a megkeresett cégek nagyobb része nem javít elektromos autókat, a fele pedig nem is tervezi, hogy a jövőben foglalkozni fog a környezetkímélőbb meghajtású változatokkal.

Ami a járműtulajdonosokat illeti, sokan bevállalják a bizonytalanságot, rizikót, és akár 20-30 ezer forinttal olcsóbb ajánlatokat hallva elvállalják a feketén dolgozó szakemberek munkáját is. Az egyik, Esztergom környéki műhelyben azt is megtudtuk, hogy mostanság kifejezetten konkurenciát jelentenek azok, akik otthonaikban, vagy netán egy telken felhúzott melléképületben javítják a járműveket. Információink szerint vannak néhányan, akik az Esztergomi Ipari Park üzemeiben főállásban dolgoznak, mellette szabadidőben jövedelemkiegészítésként – nem hivatalosan – autószerelést, fékbetét cserét, kisebb munkákat is vállalnak. Az iskolát végzett szerelőket, ügyes kezű karosszérialakatosokat szinte pillanatok alatt elszipkázzák a vállalkozások, ám ha a mai nehéz helyzetben a szakemberek keveslik a fizetésüket, akkor elképzelhető, hogy ők is az utóbbi megoldást fogják választani.