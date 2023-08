Ágyneműk, zoknik, takarók. Néhány tipikus termék, mellyel a házalók portáról portára járva igyekeznek profitra szert tenni. A kis falvakban gyakrabban megesik, hogy ebéd közben szólal meg a csengő és bosszúságot okozhat, ha a hívatlan vendégek olykor emelkedett hangnemben próbálnak érvényt szerezni maguknak. Emellett kifejezetten bosszantó lehet, ha a pihenő gyermekeket is felkeltik.

A minap az egyik vármegyei település lakói kezdtek el arról beszélgetni a közösségi oldalakon, hogy két hölgy járja az adott község utcáit. Volt, aki megemlítette, hogy az árusok erőszakosabbá váltak, amint tudtukra adta, hogy nem vásárol tőlük semmit, másnál pedig az elbúcsúzást követően is hosszabb ideig a kapualjban maradtak és kíváncsi tekintetekkel figyelték, mi mindent rejthet az udvar.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hiszen a jelenség sokakat érinthet. Gányai Balázs rendőr őrnagy, sajtóreferens elmondta, hogy alapból nem minősül zaklatásnak, ha becsöngetnek hozzánk, de ha az árusok nem akarnak távozni tőlünk, akkor rendőrt hívhatunk, vagy ismerősünket, szomszédainkat is érdemes értesíteni. Amennyiben a járőrök helyszínre vonulnak, igazoltathatják és ellenőrizhetik az utcát járó személyeket.

Gányai Balázs hozzátette: ha házalóktól vásárolunk, annak még önmagában nem kell, hogy veszélye legyen. Ellenben érdemes ügyelnünk, hogy a bejárati ajtó, vagy kapu zárva legyen még akkor is, ha otthon vagyunk. Az általános szabály most is érvényes, tehát nem szabad idegeneket beengednünk a lakásba és az udvarba, ha pedig segítségre van szükségünk, javasolt a 112-es segélyhívó tárcsázása, vagy adhatunk jelzést az adott településen működő polgárőregyesületnek is.