A Kisbéri Protestáns Kör lehetősége szerint igyekszik az iskolakezdést adományokkal segíteni. Várják azok jelentkezését, akik ismernek olyan több gyermeket nevelő, segítségre szoruló családokat.

A több gyermeket nevelő helyi családok részére tartós élelmiszercsomagot, a kollégiumban lakó diákok számára tisztasági szer csomagot kérhetnek segítségül.:

Mint írják, a segítéskérést vagy segítésre való javaslatot a Kisbéri Protestáns Kör közösségi csoportjukban tudják fogadni, továbbá telefonszámuk a következő: +3670/517 7679

Nem csak Kisbéren, Tatán is várják a segíteni vágyókat. Az Önkéntesség Tatán és környékén jótékonysági szervezet csütörtökön délután óta várja a különböző tanszereket a Május 1. úti nagy hipermarketben. Mint közösségi oldalukon írják: ”Az iskolakezdés szinte minden családra nagy terhet ró, különös tekintettel azokra, akik egyébként is a mindennapokban nehézségekkel küzdenek. Idén a Tatai Diákotthon mellett nekik is szeretnénk nekik segíteni egy tanszer csomaggal. Ha tudsz legalább csak 1-1 írószerrel, füzettel, körzővel, vonalzóval, gyurmával, rajzlappal segíteni, szívesen elküldjük mire van szükség.“

Vasárnapig még a hipermarketben várják a felajánlásokat, továbbá a +36 34 456 789 vagy [email protected] elérhetőségeken.