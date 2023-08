A Kemma.hu megkérdezett egy építőipari vállalkozót, hogy mire figyeljenek a megbízók. Orosz Gedeon, a GeO Dominus Kft. építésvezetője elmondta, hogy a jó és megbízható kivitelező megoldást keres a problémákra, ha kell megvitatja a megoldásokat a megrendelővel. Leegyszerűsítve: a megrendelő elégedettségét keresi elsősorban és nem a pénzt.

– Szerintem egy megbízható vállalkozó ismérve, hogy legelőször is kimegy helyszínre felmérni, ami alapján pár nap múlva ad egy ajánlatot. Kisebb munkáknál semmiképpen sem kér előre pénzt. Komplexebb munkáknál részarányos elszámolást határoznak meg, vagyis mindig a munka elvégeztével kell fizetni, sosem előtte. Mikor befejezi a munkát, aláírat egy teljesítés igazolást amiben elismeri a megrendelő, hogy a számla kiállításnak nincsen akadálya és átveszi az elvégzett munkát – tanácsolta Gedeon, aki figyelmeztet arra is, hogy a munka megkezdése előtt a legfontosabb dolog talán, hogy mindig kössenek szerződést. Azonban az sem mindegy, hogy milyet!

– Ha állami támogatásról van szó, akkor két szerződést kell kötni. Ugyanis az állami támogatásoknál az állam külön egy formanyomtatványos szerződést kér csatolni, amely igazából megrendelő-vállalkozó közötti szerződésnek haszontalan. Így ez mellé kell kötni egy tisztességes szerződést, amelyben azok az alap információk is bent vannak, mint a munkafolyamat, a határidők, a munkadíjak és a minőség – kezdte javaslatait a szakember, aki szerint, ha nagyobb munkálatokról van szó akkor szinte kötelező lenne megbízni egy műszaki ellenőrt.

– Tudom, hogy nem olcsó, de ha egy minőségi kivitelezést szeretnénk kérni a vállalkozótól, akkor ahhoz képest ez az összeg csekély, amekkorát bukhatnak a megrendelők. Példaként most egy olyan esettel találkoztunk, amikor a megbízott vállalkozó elvállalt egy komplex munkát, szerződésből azonban sajnos csak az állam felé benyújtandó készült. Ebből következik, hogy se határidő, se minőségi elvárás, se garancia nem volt a szerződésben meghatározva. A megrendelő előre kifizette a munkadíjat, illetve ő intézte a több millió forint értékű anyagot. A kőműves vállalkozó csinálta a munkálatokat, de ő csinálta a tetőt, berakott ablakot, készített meleg burkolatot, glettelt, festett és ezt mind-mind szakmailag hibásan. Ráadásul a belső munkálatokat télen készítette, amikor tele volt az ingatlan párával, látszott a falon a sok nedvesség – árulta el az építésvezető. Hozzátette: az elkészült munkán látszott, hogy a vállalkozót nem érdeklik a száradási idők. Pedig ezen lehetett volna segíteni egy páramentesítő készülékkel.

– Ezt most nekünk mind-mind vissza kellett bontani és újra megvenni hozzá az anyagot és szakmailag helyesen, a száradási időt betartva kivitelezni. Mondanom sem kell, hogy mennyi pénz és befektetett idő ment a kukába. Sajnos megfelelő szerződés hiányában ennek a pénznek a visszaszerzésére még csekélyebb esély maradt a bíróságon mint amennyi alapból is lenne. Ez elkerülhető lett volna, ha megfelelő szerződés készült volna, illetve egy műszaki ellenőrt is bevontak volna a kivitelezésbe – figyelmeztetett a szakember, aki hozzátette: az építőiparban sok pénzt lehetett keresni és sajnos ezt kihasználva rengeteg kontár is munkához jutott. Kevés a jól képzett, illetve a munkájára is odafigyelő szakember.