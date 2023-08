Akár a fazekasság rejtelmeibe is beleshetnek az érdeklődők a Tatai Barokk fesztivál szombati programnapján. A barokk udvari mulattságokon délelőtt 10-től várja az érdeklődőket a Tata és Térsége Kézműves Egyesület. Molnárné Tamás Anett, az egyesület vezetője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy minden évben részt vesznek a fesztiválon, ahol a különböző kézműves portékáikat kínálják.

– Van gyöngyfűző, tojás díszítő, fazekasok is kint vagyunk, de üveg díszítő műves, illetve textilesek is vannak közöttünk. Ha lehetőségünk van rá, minden helyi rendezvényre úgy vonulunk ki, hogy mesterségbemutatókkal vagy kicsi foglalkoztatókkal, játszóházakkal kedveskedhessünk a látogatóknak. Aki kedvet kap, az most is kipróbálhatja például az agyagozást – mondta az egyesület vezetője.