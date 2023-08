Csodálatos és egyben hipnotikus fotót osztott meg a közösségi oldalán a Vértes-Gerecse varázsa. Az agostyáni temetőben készült fotón a csillagok hipnotikusan gyűrűznek a templom felett.

Nagy Sándor, a tatai Posztoczky Károly Csillagvizsgáló vezetője elmondta, hogy az ilyen csillaggyűrűkről készített felvételeket álló, hosszan exponáló fényképezőgépekkel szokták készíteni. A gyűrű középpontjának pedig a sarkcsillagot állítják be, hiszen az fixen, egy ponton marad az égen. Egyébként a perseidák meteorraj augusztus közepén látható az égen. A tatai csillagda is évek óta rendszeresen szervez az egyik tagjuk agostyáni telkén hullócsillaglest, ahova idén is mindenkit szeretettel vártak.

Idén is többen voltak kíváncsiak az eseményre

Forrás: Beküldött

– Az év több időszakában is láthatók meteorrajok az égen, de a perseidák a legnépszerűbbek, hiszen az augusztusi kellemes este és a tiszta ég sokakat csal ki ilyenkor a szabadba akár egy pokrócra lefeküdve – mondta a csillagász. Hozzátette, hogy a perseidák meteorraj onnan kapta a nevét, hogy úgy néz ki, mintha a Perseus csillagképből érkeznének.