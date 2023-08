Hasznos dolog a házhozszállítás, pláne, ha jól csinálják. Kopogtatott az úr a hipermarketlánctól, hogy itt van az áruval. Előkerült a bankkártya, csippant a terminál, majd utóbbi annak rendje s módja szerint fel is adta a küzdelmet – sikertelen tranzakció. Újratábla, bankkártya, csippanás, kikapcsolás. Futár telefonál szakember kollégának, hogy mi legyen. Én addig már pakoltam el a rendelt termékeket. Újraindítás, csippanás – és láss csodát, harmadjára sem akarta az igazságot. Negyedszerre aztán hatásos volt minden ráolvasás, a tranzakció sikeresnek nyilváníttatott. Repiajándékként kaptam egy kis üvegcse vodkát – olykor hasznos az is. -viz-