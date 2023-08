Szombaton adománygyűjtés is lesz a Tappancs Állatotthon javára. A civil szervezet is jelen lesz, s 16 és 19 óra között az állatotthon standjánál várják az adományokat. Várnak száraz és nedves eledelt kutyáknak és cicáknak, kicsiknek külön eleséget. Hozhatnak cicaalmot, tisztítószereket, jó állapotú játékokat, ápoláshoz szükséges eszközöket. A Tappancs Állatotthon leginkább azokat várja, akik nyíltan, figyelemmel fordulnak munkájuk iránt. Informálódhatnak a felelős állattartásról is.