A Szelőczei család alig érkezett meg a várva várt és megérdemelt nyaralására, otthonról szörnyű hírt kaptak: a tatai, Akácfa utcai házuk teljes pincéjében, a kazánházban, a garázsban és az alig egy hete, a gyerekeknek felújított játszó szobában 1,5 méter magasan áll a víz.

Megint. Ugyanis nem ez az első eset, hogy a ház mellett futó azbesztcement ivóvíz vezeték eltörik és elárasztja a házukat. 2021-ben és 2022-ben ugyanez történt, így most már harmadszorra kell felvenniük a harcot a vízzel és az utána maradt rombolással.

Az első csőtörésről két éve a Kemma.hu is beszámolt. Szelőczeiné Győri Márta akkor elmondta, hogy mintegy tíz millió forintos káruk keletkezett. A garázsban álló két autó, két motor totálkáros lett. A pincében volt a család húsfeldolgozó üzemének raktára is. A víz pedig nem kímélt semmit: befolyt a legkisebb zugon is, szétáztatva és tönkretéve az eszközöket, több mint egymillió forintnyi alapanyagokat, kazánokat, hűtőgépeket, tüzelőt és a gyerekek kerékpárjait.