Ahogy a korábbi alkalmakkor, úgy most is a piacon található vendéglátóegységek gondoskodnak a bőséges ételkínálatról. A hűsítő koktélok elfogyasztása után akár pulled pork ételeket, kolbászokat, salátát, palacsintát, kürtöskalácsot, de akár gyümölcsválogatást is megkóstolhatunk.