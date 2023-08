Kombájnoktól hangosak most is a földek, szűkebb hazánkban bőven akad még munka. Őszi árpát már betakarították a mezőgazdasági vállalkozók, agrártársaságok. A termésátlag meglehetősen jó, hektáronként 5 – 5,7 tonna. A zöme azonban takarmány minőségű, 11-13 százalékos fehérje tartalommal és 60-65 kilós hektolitersúllyal.

A gazdák, lassan a fő kenyérgabonánkat, az őszi búzát is learatják. Eddig a termés 80 százalékát gyűjtötték be. A hozamok között meglehetősen nagy a szóródás. A vármegyei átlag is 4, illetve 7,4 tonna között mozog. De akadnak olyan termőkörzetek, ahol egy gazdaságon belül mértek 4,33 tonnás termést, valamint 6,6 tonnásat. A búza jellemzően takarmány minőségű, a fehérje, illetve a sikértartalma alacsony. Gond nélkül került le a táblákról az őszi káposzta repce. Szűkebb hazánkban, az egyik legfontosabb olajnövényünk termésmennyisége elérte a hektáronkénti 2,8-3,3 tonnát.

A szemes gabonaféle takarmánynövényünk, a triticale betakarítása is jól halad, a termés háromnegyedét már „leszedték”. A mennyiség azonban - az őszi búzához hasonlóan - vegyes képet mutat. A 2,5-4,4 tonna közötti hozamok bármelyike előfordulhat, ám az átlag, sajnos csak közelíti a hektáronkénti 4 tonnát.

Most, hogy a kukoricák a légköri aszály beköszönte előtt, az utolsó pillanatban „vízhez jutottak”, fejlettek, homogének. De azért akad néhány gyengébb adottságú terület, ahol a kultúra szárnyaszegettebb, ahol megmutatkoznak a szárazság jelei. Ám a megye jó részén a kielégítő mennyiségű csapadék kompenzálta a vízhiányt. A tengeri, a fejlettségtől függően kezdi hányni a címert. A várható termésátlag valamennyi termőterületén jó-közepes, mintegy 8-9 tonnára becsülik hektáronként. Sok helyen előbukkan a levelek tövében a harmadik cső, ami viszont nehezen szárad le, így ezek, a betakarításkor rontják, növelik a termény víztartalmát.

Úgy tűnik, a napraforgó is meghálálja a kedvező időjárást. A megye szinte minden szegletében kedvezőek a terméskilátások. Jelenleg virágzás, illetve magképződés fázisában van a szotyola. A rovarölőszeres kezelések már befejeződtek. Jelentős területeke betegséggel, fertőzéssel és kártevők okozta problémákkal nem kell számolni. Egyes vadjárta táblákon viszont a vadkár már most gondot okoz.