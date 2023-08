A 11 hősi halált halt katona holttestére is ő talált rá gyerekként, tiszteletükre pár éve készített egy keresztet, az emlékhelyet pedig az óbaroki önkormányzat segítségével alakították ki. Kovács Ferencnek 2016-ban Óbarok Község Önkormányzata díszpolgári címet adományozott kimagasló munkásságáért, mellyel hozzájárult a település jelentős fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez, tekintélyének emeléséhez.

A tata.hu számolt be arról, hogy Feri bácsi a 70-es években került Tatára, és aktív éveiben a Volánnál dolgozott, ahol forgalmi igazgatóként fejezte be pályafutását. Helytörténeti kutatásai mellett egy különleges hagyományban, az úgynevezett ulmi skatulyák témájában is elmélyült. I. Lipót császár javaslatára az udvari kamara 1689-ben határozta el németek betelepítését, s a betelepített családok jelentős része – így az Esztergom környékbeli német falvak első lakóinak többsége is – a Dunán érkezett hazánkba egy sajátos hajótípuson, az ulmi skatulyán (ulmer schachtel). Ez az egyszerű szerkezetű vízi jármű a tutajokhoz volt hasonló. Nevét a készítése helyéről kapta, valamint a hajótestre épített dobozszerű fedett építményről, melyet skatulyának csúfoltak.

A korábban áruszállításra használt, fából készült hajó hossza kb. 20-30 méter volt, a hajót a víz sodrásán kívül nem hajtotta semmi, így csak a folyón lefelé tudtak vele közlekedni. Az ulmi skatulyákat a megérkezés után egyszerűen szétszedték és a faanyagot eladták, vagy felhasználták otthonaik építéséhez.

Sok mindenről szó esett a köszöntés során

Forrás: tata.hu

E különleges hajótípus a 18. században már menetrend szerint járt egészen a vasút megjelenéséig. A múlt században, ennek hagyományait felelevenítve indultak évente hajók Ulm-ból, akkori nyugatnémet kezdeményezésre, ezeknek a fogadását bízták Kovács Ferencre még a hatvanas évek elején, az Országos Közlekedéstudományi Egyesület vezetőségi tagjaként. Feri bácsi 60 éven át foglalkozott a témával, tapasztalatait, élményeit, az időközben összegyűjtött fotókat és tárgyakat jövőre egy nagy kiállításon szeretné bemutatni.