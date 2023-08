Azon túl, hogy a szállításban is mindig lehet rájuk számítani, a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület most egy ruhabörzére is felhívja a figyelmet közösségi oldalán.

A börze augusztus 8-án, kedden lesz Kertvárosban, a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál 8.30 és 11.30 között. Az érkezőket a szervezők arra kérik, hogy a ruháknak táskát feltétlenül hozzanak magukkal.