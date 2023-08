Élményeket szereztek a táborban

A második, napközis jellegű gátőrtábor során a gyermekeknek lehetőségük nyílt arra, hogy különböző foglalkozásokat, hivatásokat ismerjenek meg. Felkeresték az esztergomi Bogáncs Kutya- és Kisállat­otthon Alapítvány menhelyét, ahol a felelős állattartás fontosságáról is hallhattak a fiatalok. A táborozók ellátogattak az esztergomi városházára is, ahol közelebbről megtekinthették a közterület-felügyelők munkáját is. Találkoztak Berecz János díszműkováccsal, de rendőrségi előadáson is részt vehettek, és tűzoltó-bemutatót is tartottak nekik. Természetesen a tábor jellegéből adódóan a gyermekek sokat voltak lent a Dunánál is, ahol az állat- és növényvilággal is megismerkedhettek, sőt, még nutriát is megfigyelhettek.