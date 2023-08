Ezért is fektetnek nagy hangsúlyt az utánpótlás-nevelésre. Sőt, versenycsapataik is vannak, nem akármilyen eredményekkel! A márciusi vértessomlói rendezésű X. Országos Tűzoltó-Kapocskupán szinte mindent megnyertek, és valamennyi csapatukkal győzni tudtak a júliusi, miskolci XI. Országos Ifjúsági és a X. Országos Hagyományos Tűzoltóversenyen. A különböző megmérettetésekhez kapcsolódóan korábban országos szinten hat vándordíjat alapítottak, idén mindegyiket ők őrzik. A Tűzoltó-Kapocs Vándordíjat a női I-es és férfi I-es raj, Miskolcról a Tolna Vármegyei Tűzoltó Szövetség által alapított ifjúsági vándorserlegekkel térhettek haza a lányok és a fiúk, valamint a felnőtt női és férfi rajok a Domsik János vándordíjakkal. A vándorserlegeket mindenki megtekinthette a Családi napjukon, amelyre érkeztek Rédéről, Kecskédről és Vértestolnáról is önkéntes csapatok, hogy együtt ünnepeljenek a vértessomlóiakkal. Hiába volt rekkenő hőség, egy kis barátságos tűzoltóverseny sem maradhatott el, egy 800 l/perc-es kismotorfecskendő bajnokságot rendeztek.

Egyedülálló eredmények

A Vértessomlói Önkéntes Egyesület Tűzoltó Egyesület Tűzoltó Olimpián első alkalommal 2007-ben szerepelt, nem is akárhogy! A fiú ifjúsági csapat bronzminősítést ért el. 2013-ban a nők szintén bronz, a férfiak pedig aranyminősítéssel zártak. Négy évvel később az ifjúsági fiúk is aranyminősítést értek el, a nők ezüstöt, tavaly pedig az ifjúsági lány raj ezüst, a női csapat bronz, a férfiak aranyminősítéssel térhettek haza, ráadásul a 35.97-es időeredményüknek köszönhetően új országos csúcstartóként. Magyarországon a Vértessomlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület az egyetlen egyesület, amely már az ötödik Tűzoltó Olimpiájára készül.