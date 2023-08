Szent István városában az államalapítási ünnep mindig is kiemelt jelentőséggel bírt. Az elmúlt évtizedekben a hagyományőrzésre és a könnyűzenére helyezték a hangsúlyt, idén viszont alapjaiban újítja meg és tölti meg tartalommal a rendezvénysorozatot a város, amely a családok minden tagjának és minden generáció képviselőjének kellő élményekkel szolgálhat.

– Az Esztergomi Szent István Napokat idén új helyszínen, Esztergom-Víziváros szívében, a Várhegy és a Duna között elterülő Erzsébet parkban rendezzük meg. A park közkedvelt helyszín, hiszen különleges perspektívából láthatjuk onnan hazánk egyik legnagyobb keresztény szimbólumát, az esztergomi bazilikát, a Duna és a Várhegy között pedig egy csodálatos atmoszférát élhetünk meg – mondta el lapunknak Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere.

Mint ismert, augusztus 18-20. között Magyarország születésnapja mellett Esztergom 1050 éves jubileumát is ünneplik a városban, ennek megfelelően három napon át szórakoztató gyermekműsorok, komolyzenei-világzenei-színpadi előadások és hatalmas kertmozi is várja az érdeklődőket.

Megtudtuk azt is, hogy a parkban 500 férőhelyes színpadi teret alakítanak ki, emellett lesz óriási LED kivetítő, valamint bor- és gasztroudvar is. A borudvarban a helyi Galagonyás Habzóműhely, a kesztölci Szivek Pince és a felvidéki Helembán működő Világi Winery pincészet italait kóstolhatjuk majd meg. Változatos, elsősorban magyaros ételek alkotják majd a gasztronómiai palettát, a gyermekek számára desszertekkel, kürtőskaláccsal, lángossal is készülnek, de ellátogat a rendezvényre péksüteményeivel Szabadfi Szabolcs, vagyis Szabi, a Pék is.

Egy év alatt nagyot lépett előre a városi turizmus

Az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. elsődleges célja a városi turisztikai hálózat kialakítása volt, melybe még aktívabban kívánta bevonni az esztergomi intézményeket, szolgáltatókat. Már három Tourinform pont működik a városban, ahol a saját termékeiket is értékesítik. A kisvonatos személyszállítási szolgáltatást is fejlesztik, megújították és nemzetközivé tették a városi turisztikai kommunikációt, így már angolul és szlovákul is tájékoztatják a településre érkezőket a látnivalókról, programokról. Az idei év első felében az országos tendenciához képest 14 százalékos növekedést értek el a vendégéjszakák tekintetében és a nagyobb rendezvényekre átlagosan mintegy 20-30 százalékkal többen látogattak ki. A jövőbeli tervek között szerepel, hogy a környékbeli településekkel közösen térségi desztinációs hálózatot hoznak létre.

– Idén rendhagyó alkalomként a Szamos Cukrászda jóvoltából már akár augusztus 20-án megkóstolhatjuk az aszús-fügés-mézes Spicces füge respektus nevű süteményt, ami 2023-ban az ország tortája lett – árulta el Hernádi Ádám.

A délutáni időszakokban elsősorban gyermekprogramok, klasszikus magyar előadások lesznek, mint például a Lúdas Matyi című mesejáték a Forrás Színház előadásában. A kertmozinál a magyar filmek kiválóságait vetítik le, a gyermekek a Vukot és a Macskafogót nézhetik meg. Az esti órákban az Üvegtigrist és a Magyar Vándort láthatjuk az Erzsébet parkban.

– A színpadi műveknél a pénteki napon Európa kulturális fővárosai mutatkoznak be. Igor Stravinsky: A katona története című darabot adja elő 19 órától a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház, majd 20:30-tól Roby Lakatos hegedűvirtuóz és a veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar közös koncertje várja a közönséget. Szombaton 20 órától a Magyarock Dalszínház előadja az Egri Csillagok musicalt, vasárnap este pedig 20 órától tartja az esztergomi Babits Mihály Színház Az első város – Jelenetek Esztergom századaiból című darabjának ősbemutatóját – mondta Esztergom polgármestere.

A programkínálatot úgy alkották meg, hogy maradandó élményt nyújthassanak az érdeklődőknek. Éppen ezért Esztergomban lesz a Szent István című történelmi animációs dokumentumfilm-sorozat premierje. Mivel az elmúlt harminc évben nem készült ehhez fogható, történészek által összeállított alkotás, így kijelenthetjük, hogy egy egészen páratlan műről beszélünk.

Augusztus 20-án, vasárnap Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke mond köszöntőt az Erzsébet parkban, majd az ünnepi műsor keretében Esztergom és Székesfehérvár vezetői testvérvárosi megállapodást írnak alá.