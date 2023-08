A rendezvényen köszöntötték a város díszpolgárait, illetve többek között Erős Gábort, a térség országgyűlési képviselőjét, Popovics Györgyöt, a vármegyei közgyűlés elnökét is. Hernádi Ádám polgármester beszédében kiemelte: a jók között mindig vannak jobbak, sőt legjobbak, akikre példaként tekinthetünk, akik olyan szakmai, erkölcsi, emberi mintát mutatnak számunkra, amit érdemes követni.

Hangsúlyozta, hogy Dr. Bense Tamás pályája során gyermekek tízezreit gyógyította és szakértelmével, közvetlenségével számtalan szülőnek adott megnyugvást. Hernádi Ádám Esztergom 1050 éves jubileuma kapcsán hozzátette: az elmúlt több mint ezer évben olyan emberek tették naggyá a várost, akik a gyermekorvoshoz hasonlóan hűséggel szolgálták a települést.

Dr. Bense Tamás főorvos lett Esztergom Díszpolgára

Fotó: W. P. / Forrás: 24 Óra

Az ünnepségen Vonka Viktor utcazenész – Dr. Bense Tamás egykori páciense – több hangszert is felvonultató produkciót adott elő, közismert gyermekdalokkal lepte meg a díjazottat és a jelenlévőket.

Steindl Balázs alpolgármester felolvasta a városi kitüntetések adományozásával kapcsolatos határozatot. A képviselő-testület 2023. július 26-i zárt ülésén döntött arról, hogy díszpolgári címet adományoznak Dr. Bense Tamás részére az esztergomi gyermekek és családok érdekében végzett lelkiismeretes, alapos, kiemelkedő gyógyító és fáradhatatlan egészségügyi, ismeretterjesztő munkája elismeréseként.

A méltatás után előbb Dr. Gál Gabriella jegyző, majd Hernádi Ádám írta alá a díszpolgári almanachot, ezután átadták az oklevelet és a várost ábrázoló középkori metszetet Dr. Bense Tamásnak, végül a jelenlévők egyesével gratuláltak a város új díszpolgárának.

A méltatásban elhangzott, hogy Dr. Bense Tamás 1947. augusztus 13-án született Esztergomban, egy orvos család harmadik gyermekeként. Édesapja a legendás belgyógyász, Dr. Bense Imre volt, az ő példamutatása és elkötelezettsége is erősen befolyásolta fia pályaválasztását. Az érettségi után, az egyetem megkezdése előtt három évig a dorogi rendelőintézetnél dolgozott. Kitartóan végigjárta a ranglétrát, és többek között fogászat, sebészet, kardiológia szakterületeken is tapasztalatot szerzett, melyet később a praxisában is kamatoztatni tudott.

Dr. Bense Tamás a címet a Szent Adalbert Központban megtartott ünnepségen vehette át

Fotó: W. P. / Forrás: 24 Óra

A Semmelweis Egyetemen megszerzett diplomával az esztergomi kórház gyermekosztályán helyezkedett el és 1981-ben ott szerezte meg a gyermekgyógyászat szakvizsgát. A nyolcvanas évek elejétől dolgozik az alapellátásban gyermekgyógyászként, a 2000-res évek elején átmenetileg ezzel párhuzamosan az esztergomi kórház gyermekosztályát is vezette.

Fontosnak tartja, hogy munkája ne csak egy területre koncentrálódjon, ezért igazi családorvosként rendszeresen vállalja felnőtt, idős betegek kezelését, gondozását is. Munkabírása, kollegialitása, ember- és gyermekszeretete közismert.

2016-ban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével, 2018-ban a Dr. Gönczy Béla-díj az „Esztergomiak Gyógyításért” díjával tüntették ki. Felesége dr. Benséné Bánki Katalin, első gyermeke, Tamás a gyermekorvosi hivatást is tovább vitte, lánya, Rita tervezőként dolgozik. Dr. Bense Tamásnak jelenleg két unokája van.