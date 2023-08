A határon innen és túlról is érkezett zarándokokat elsőként Orosz Lóránt, a nemzeti kegyhely igazgatója és házfőnöke köszöntette a délelőtti ünnepi szentmise előtt, majd a több ezer hívő előtt Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek mutatta be a liturgiát. Szentbeszédben egyebek mellett arról is szót ejtett, hogy napjainkban miért is fontos a zarándokutak megtétele. A szertartást ünnepi körmenet zárta.