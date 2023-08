A túra nevében szereplő IVV az 1968-ban megalakult és Németország, Svájc, Luxemburg és Ausztria által létrejött Nemzetközi Népsport Szövetség-et jelöli. A Komárom Megyei Természetbarát Szövetség 1995-ben Magyarországot képviselve lett teljes jogú tagja az IVV Konferencián az IVV-nek. A kapcsolat azóta is tart és számos kiemelkedő programot eredményezett, melyen magyarok is képviseltették hazájukat, illetve megyénket is. A mostani túra rajtja és célja Esztergom, ahol egészen a 19. századig visszanyúlik a város és természeti környezete területén ismert túraútvonalak közkedveltsége.

Folytatva az elődök által kijelölt irányt a Meteor Természetbarát Egyesület Esztergom most egy, a korábbiaktól lényegesen nagyobb igénybevételt feltételező erőpróbát kínál az érdeklődőknek. Mint az eseményről kiadott közleményben olvasható:

A szeptember 9-én reggel hét órakor induló és 17 órakor befejeződő túrát teljesítőket oklevéllel és kitűzővel díjazzuk. Ajánlott térkép: Pilis és Visegrádi-hegység turistatérkép; Dunakanyar turistatérkép; Pilis és Visegrádi-hegység turistakalauz. Rajt és cél az Esztergom vasútállómás és buszpályaudvarral szembeni parkban lesz. Túrabot alkalmazása ajánlott.

A túrák között a résztvevők tetszés szerint választhatnak. Az első 25, a második 20, a harmadik 10 kilométeres távon valósul meg. A hosszúság arányában kell a nevezési díjat fizetni, a legdrágább a leghosszabb, ott 1600 forint fejenként, de gyerekeknek olcsóbb. A részleteket a Meteor Természetbarát Egyesület Esztergom által létrehozott facebookos esemény oldalán, illetve ide kattintva lehet elolvasni.